Come già anticipato, l’esterno del Napoli, Kvaratskhelia, non risponderà presente alla chiamata della Nazionale georgiana, a causa del mal di schiena che lo tiene fermo dall’ultima gara Champions con il Liverpool. L’ufficialità arriva dall’ elenco dei convocati, in cui, come mostra la foto, l’immagine di Khvicha non c’è.

