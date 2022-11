Antonelli, ds Monza: “Il Napoli non ha fatto 4 gol solo al Monza, per cui credo sia seriamente candidata alla vittoria finale”

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“La salvezza è l’obiettivo del Monza perché mantenere la categoria è un prestigio. Poi, le ambizioni del club restano elevate e cercheremo sempre di migliorare. Per come era iniziata la stagione, abbiamo invertito il trend. Dispiace per Stroppa, ma vanno fati i complimenti a Palladino che ha portato energia ed entusiasmo. Ha trasmesso alla squadra un agonismo incredibile.

Il Napoli non ha fatto 4 gol solo al Monza, per cui credo sia seriamente candidata alla vittoria finale. Abbiamo affrontato anche il Milan, il risultato è stato più o meno analogo, ma il Napoli è una squadra veramente molto forte e gioca bene a calcio e credo abbia qualcosa in più proprio sul piano del gioco.

Investire sui nostri italiani credo sia la strada da percorrere in Italia. Per noi, è fondamentale.

Questo Mondiale a noi toglie continuità perché eravamo sull’onda positiva. Ci sarebbe piaciuto continuare, ma vogliamo vivere questo campionato al meglio. Il nostro obiettivo per questi die campionati in uno è salvarci”.