AMICHEVOLE FEMMINILE – Domani la sfida contro l’Irlanda del Nord, senza Salvai e Serturini

Dopo la sconfitta a Lignano Sabbiadoro per 0-1 contro l’Austria, l’Italia del c.t. Milena Bertolini si prepara in vista della partenza per Belfast, dove affronterà l’Irlanda del Nord. Il c.t. delle azzurre, però dovrà fare a meno di Cecilia Salvai e Annamaria Serturini. Il difensore della Juventus Women non sarà convocata, a causa di un affaticamento muscolare, quindi non verrà rischiata. Per la calciatrice dell’A.s. Roma lo stop era avvenuto nei giorni scorsi. Ecco il programma prima di partire per il Regno Unito, fischio d’inizio domani ore 19,00.

Il programma

Lunedì 14 novembre

Ore 11.00 l.t. Allenamento ufficiale MD-1 presso lo Stadio Seaview

Martedì 15 novembre

Ore 19.00 l.t. Gara Irlanda del Nord-ITALIA

