Alla ripresa, Rrahmani riprenderà il suo posto accanto a Kim

Alla ripresa del campionato che prevede a gennaio il big match con l’Inter al Meazza, un’altra trasferta con la Sampdoria, la Juventus al Maradona, il derby all’Arechi con la Salernitana e la Roma in casa, il tecnico azzurro potrà contare nuovamente su Rrahmani, una pedina molto importante in difesa. Il difensore kosovaro è stato costretto a saltare ben 9 partite tra campionato e Champions League: il suo ritorno quindi sarà molto importante visto che Spalletti nell’ultimo mese ha potuto schierare solo tre difensori centrali, Kim, Juan Jesus e Ostigard. E poi Rrahmani fin quando è stato disponibile ha garantito sempre prestazioni al top risultando puntualmente tra i migliori in campo: Spalletti lo ha sempre schierato da titolare, eccezion fatta per la partita al Maradona contro il Lecce (8 presenze da titolare in campionato e tre in Champions League) ed è stato lui quello più impegnato al fianco di Kim. Un difensore centrale cresciuto sempre più partita dopo partita e che dall’arrivo di Spalletti ha fatto passi avanti molto importanti sia in fase difensiva che nell’impostazione palla a terra dal basso.

Factory della Comunicazione

Il Mattino