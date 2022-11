Zielinski ritrova continuità e perle: sempre presente

Prima della perla di Elmas c’è stata quella Zielinski, la rete del 2-0 del Napoli firmata dal polacco con un destro a giro bellissimo all’incrocio dei pali: il secondo gol consecutivo dopo quello messo a segno contro l’Empoli, due reti contro due ex squadre segnate da Piotr che si conferma uomo determinante nel Napoli di Spalletti. In campionato di reti ne ha firmate tre tenendo presente anche quella contro il Verona nel match di esordio al Bentegodi e tre in Champions League, la doppietta al Liverpool al Maradona e la rete all’Ajax ad Amsterdam. Zielinski sempre presente, 21 partite su 21 finora, è stato anche preziosissimo con 7 assist: un rendimento alto in questi primi tre mesi e mezzo, una grande prima parte di stagione dopo aver chiuso in calo quella scorsa. Ha ritrovato continuità e nel 4-3-3 da mezzala sinistra può esibire al meglio le sue qualità perché ha la possibilità di attaccare negli spazi e nello stesso tempo riesce a coprire con efficacia in fase difensiva.

Factory della Comunicazione

Il Mattino