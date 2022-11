SERIE C FEMMINILE RISULTATI – Netti successi per Venezia e Bologna. Vittoria al cardiopalma del Chieti

Mentre il campionato di serie A e B femminile è fermo per gli impegni delle nazionali, si è giocata la serie C dei tre gironi e regna l’equilibrio. Nel gruppo A tre squadre in un punto: Pinerolo, Orobica e Pavia. Nel raggruppamento B Bologna-Meran e nel C oltre alla Res Roma VIII c’è la risalita del Chieti calcio femminile. Ecco i risultati principali.

Factory della Comunicazione

serie C femminile girone B

Bologna Women-Villorba calcio 3-0

Meran-Portogruaro 2-0

serie C femminile girone C

Chieti calcio femminile-Lecce 4-3

Cosenza calcio-Res Roma VIII 0-3

Independent-Frosinone 1-0

Roma calcio femminile-Cantera Pescara 5-1

Trastevere calcio-Salernitana 6-0

A cura di Alessandro Sacco