Serie A – Verona-Spezia 1-2, doppietta di Nzola, il tabellino

Vittoria dello Spezia al Bentegodi. Padroni di casa in vantaggio grazie a Verdi, al primo gol in campionato. Nel secondo tempo doppietta di Nzola che ha dedicato il secondo gol a Dragowski, uscito per un grave infortunio dopo uno scontro con Lasagna: portiere in lacrime, uscito tra gli applausi del Bentegodi, e compagni sotto choc. A rischio la convocazione per i mondiali. Sky Sport

VERONA-SPEZIA 1-2, IL TABELLINO

Marcatori: 30′ p.t. Verdi, 8′ s.t. Nzola, 24′ st. Nzola

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (dal 2′ s.t. Hien), Ceccherini; Depaoli (dal 35′ s.t. Terracciano), Tameze, Veloso, Lazovic (dal 25′ s.t. Doig); Verdi (dal 25′ s.t. Kallon), Lasagna; Djuric (dal 15′ s.t. Henry). All.: Bocchetti.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski (dal 42′ p.t. Zoet); Amian, Kiwior, Caldara; Holm, Ekdal (dal 2′ s.t. Verde), Ampadu, Agudelo (dal 36′ s.t. Ellertsson), Bastoni (dal 36′ s.t. Nikolaou) ; Gyasi (dal 15′ s.t. Bourabia), Nzola. All.: Gotti.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: 32′ p.t. Ampadu, 35′ p.t. Holm, 47′ p.t. Lasagna; 32′ s.t. Tameze, 42’s.t. Amian