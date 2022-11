SERIE A – Monza-Salernitana 3-0, granata mai in partita, il tabellino

Dany Mota e Carlos Augusto trascinano il Monza alla vittoria: un gol e un assist a testa, con il portoghese che guadagna anche il calcio di rigore della sicurezza trasformato da Pessina. La squadra di Palladino domina il match e colpisce anche due pali con Colpani e Ranocchia. Ospiti mai in partita, se non nel primo quarto d’ora della ripresa. Nicola non viene ripagato dalle sue scelte iniziali e nemmeno dai cambi in corsa: espulso Candreva nel finale. Sky Sport

Factory della Comunicazione

MONZA-SALERNITANA 3-0, IL TABELLINO

24′ Carlos Augusto; 35′ Mota; 75′ rig. Pessina

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria (77′ Birindelli), Pessina, Rovella, Carlos Augusto (83′ D’Alessandro); Colpani (65′ Ranocchia), Caprari (77′ Petagna), Mota (83′ Vignato). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Carboni, Machin, Barberis, Valoti, Bondo, Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Salernitana (3-5-2): Sepe; Bronn (46′ Bohinen), Daniliuc, Pirola; Mazzocchi (60′ Candreva), Maggiore (46′ Piatek), Radovanovic, Coulibaly (73′ Kastonos), Bradaric; Dia, Botheim (46′ Valencia). A disposizione: Fiorillo, Micai, Fazio, Sambia, Capezzi, Vilhena, Motoc, Iervolino, Bonazzoli. Allenatore: Nicola

Arbitro: Giua (sez. Olbia)

VAR: Marini

Ammoniti: Candreva (S, dalla panchina)

Espulsi: Candreva (M)