SERIE A – Milan-Fiorentina, formazioni ufficiali. Due recuperi importanti per Pioli

Questo pomeriggio allo stadio “G. Meazza” il Milan affronterà una Fiorentina in lenta ripresa in classifica, per tenere testa alla capolista Napoli. Il tecnico dei rossoneri Pioli ha recuperato Theo Henrandez e Giroud dopo il turno di squalifica. Mentre Italiano punterà sull’ex Bonaventura e in attacco Cabral.

Factory della Comunicazione

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli A disposizione: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Kjaer, Origi, Pobega, Vranckx, De Ketelaere.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Ikone; Bonaventura, Saponara, Cabral. Allenatore: Italiano A disposizione: Cerofolini, Gollini, Jovic, Maleh, Terzic, Ranieri, Venuti, Martinez-Quarta, Duncan, Bianco, Barak, Kouamé.

La Redazione