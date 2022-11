SERIE A – Juventus-Lazio 3-0, partita a senso unico ed è sesto successo di fila per i bianconeri

Questa sera all’Allianz Stadium si è giocato il posticipo ed ultima gara del 2022 tra la Juventus e la Lazio. I bianconeri partono forte con il tiro di Fagioli è parato in due tempi da Provedel. L’unica occasione per i biancocelesti è con il tiro dal limite dell’area di Milinkovic-Savic, leggermente toccato dalla difesa di casa in angolo. Il vantaggio della squadra di Allegri nasce dal lancio di Rabiot, Kean scatta in avanti e supera con un pallonetto Provedel non perfetto nell’uscita. Nella ripresa la gara resta in equilibrio, anche se ci prova Milik con parata del portiere dei biancocelesti. Il raddoppio arriva dal tiro di Kostic, respinge Provedel e Kean deposita in rete. La partita non ha molto da dire, se non che arriva nel recupero il terzo gol, cross di Chiesa e Milik segna a porta vuota. Nel recupero Sczeszny respinge in angolo il tiro di Felipe Anderson. Per i bianconeri è il sesto successo di fila e supera la Lazio al terzo posto, male la squadra di Sarri che ha avuto tante assenze, Immobile e Lazzari su tutti, ma è apparsa in confusione.

Factory della Comunicazione

JUVENTUS-LAZIO 3-0

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli (40′ st Paredes), Rabiot, Kostic (20′ st Chiesa); Kean (16′ st Di Maria), Milik.

A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Bonucci, Rugani, Barbieri, Miretti, Soulè. All.: Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic (33′ st Marcos Antonio), Cataldi (14′ st Vecino), Basic (14′ st Luis Alberto); Romero, Felipe Anderson, Pedro.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Kamenovic, Radu, Gila, Bertini, Cancellieri. All.: Sarri

Arbitro: Massa

Marcatori: 43′ Kean (J), 9′ st Kean (J), 45′ st Milik (J)

Ammoniti: Gatti, Bremer (J); Milinkovic-Savic (L)

Espulsi: –

Juventus mood after winning their sixth straight Serie A game 🕺 pic.twitter.com/YKsVYGS8Y6 — B/R Football (@brfootball) November 13, 2022

A cura di Alessandro Sacco