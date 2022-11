SERIE A – Atalanta-Inter 2-3: terza sconfitta consecutiva per la Dea

Partono subito forte Inter e Atalanta con la Dea che riesce a schermare bene le linee di passaggio orizzontali della squadra nerazzurra, che ha la prima occasione della partita con Dimarco che non tira bene davanti a Musso; risponde l’Atalanta con il tiro di Koopmeiners sul primo palo che trova Onana pronto. Sul cacio d’angolo successivo altra grande risposta del portiere ex-Ajax sul colpo di testa di Palomino. Gli orobici iniziano a macinare gioco chiudendo nella sua metà campo l’Inter che non riesce a ripartire e trova un calcio di rigore con il contatto tra De Vrij e Zapata, poi trasformato da Lookman. La Dea prova a raddoppiare ma la squadra di Inzaghi trova il pari grazie alla torre di Lautaro, che trova Dzeko per la zampata decisiva sorprendendo la difesa atalantina. La partita vive di grande intensità e ritmo, con ripartenze da una parta all’altra ma che si chiude i primi 45′ sul pari. Il secondo tempo si apre sugli stessi ritmi con cui si è chiuso il primo e la prima grande occasione capita sui piedi di Zapata che si gira ma non riesce a incrociare il tiro. L’Inter corre in contropiede e trova il gol del sorpasso con il solito Dzeko che piega le mani di Musso. La Dea accusa il colpo e non riesce più a ripartire con ordine, subendo le avanzate nerazzurre e subisce anche il terzo gol, l’autorete di Palomino sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Inter abbassa i ritmi per gestire la partita e allora l’Atalanta riesce a riordinare le idee e trovare più facilmente le linee in verticale. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Palomino si fa perdonare per l’autogol e accorcia le distanze. Gli orobici ci provano in tutti i modi a pareggiare, ma non trova il pareggio e arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Atalanta.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Palomino, Demiral (68′ Okoli), Scalvini (46′ Malinovskyi); Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (83′ Boga); Lookman, Zapata (68′ Hojlund).

A disposizione

Rossi, Sportiello, Okoli, Boga, Hojlund, Malinovskyi, Djimsiti, Zortea, Ruggeri, Soppy.

Allenatore: Gasperini

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (72′ Acerbi); Dumfries (72′ Bellanova), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (80′ Brozovic), Dimarco (80′ Gosens); Lautaro (84′ Correa), Dzeko.

A disposizione

Handanovic, Cordazm, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Carboni, Zanotti, Brozovic

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi

Note: Ammoniti: De Vrij, Skriniar, Onana (I). Recupero: 1′ (pt), 6′ (st).