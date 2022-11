PRIMAVERA 1 – Napoli-Sampdoria 1-1, gli azzurrini riacciuffano il pari con Gioielli

Questa mattina a Cercola si è giocata la sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1 tra il Napoli e la Sampdoria. Primo tempo equilibrato, tra due squadre che erano in cerca del successo per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Ad inizio ripresa i liguri passano in vantaggio con Bianchi su mischia in area di rigore. Gli azzurrini cercano il pari, mettendo gli ospiti chiusi in area di rigore. L’1-1 arriva al minuto 93, cross di Russo e colpo di testa vincente di Gioielli.

NAPOLI: Boffelli, Barba, Hysaj (82′ Russo), Obaretin; Lamine (66′ Marchisano), Iaccarino, Gioielli, Acampa (dall’82’ Giannini); Spavone (90′ Boni), Marranzino (66′ Salhi); Rossi.

SAMPDORIA (3-5-2): Tantalocchi; Villa, Paoletti, Miettinen; Bianchi (84′ Migliardi), Uberti (89′ Savio), Cecchini (77′ Caruana), Conti, Porcu; Chilafi; Leonardi (84′ Ntanda). A disposizione: Zorzi, Scardigno, Pellizzaro, Pozzato, Polli, Segovia, Cesari, Lika. Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Milone di Taurianova. Assistenti: D’Ascanio di Roma 2 e Cecchi di Roma 1.

AMMONITI: Porcu, Paoletti, Leonardi, Acampa, Spavone, Rossi, Miettinen. ESPULSO: Chilafi.

La classifica: Roma 29, Juventus 24, Torino 23, Sassuolo 22, Frosinone 21, Fiorentina 20, Cagliari 19, Bologna 19, Lecce 17, Empoli 17, Verona 16, Milan 15, Atalanta 14, Napoli 11, Sampdoria 11, Inter 8, Udinese 4, Cesena 4

