L’ex giocatore della Lazio e attuale opinionista Dazn, Marco Parolo, è intervenuto ai microfoni dell’emittente per parlare del momento straordinario del Napoli di Luciano Spalletti.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Come si ferma questo Napoli? Lo ferma la sosta. Anche con l’Udinese, in una partita stradominata, si è visto in cosa può andare in difficoltà. Se alla ripresa non avrà la stessa mentalità, può andare in difficoltà. In questo momento, l’unico avversario del Napoli è il Napoli”.