Osimhen, vola e trascina: Victor sempre più determinate

Osimhen vola con il Napoli: impatta benissimo di testa il cross di Elmas e segna il suo nono gol in campionato, decimo stagionale, l’ottavo da quando è tornato in campo dopo l’infortunio. Victor si conferma fenomenale nel gioco aereo e trascina la squadra con una prestazione straordinaria. «Sono molto felice per questa partita, una partita intensa soprattutto per il loro ritorno nel finale. Nessuna gara è facile, dobbiamo continuare a vincere e farlo giocando di squadra come facciamo sempre», ha detto descrivendo poi il suo secondo gol consecutivo di testa dopo a quello a Bergamo contro l’Atalanta. «Ringrazio Elmas mi ha dato una grande palla. Sono contento per il gol ma più di tutto per il contributo che riesco a dare alla squadra e per quello che diamo in modo collettivo».

Factory della Comunicazione

Osimhen insiste sull’importanza degli obiettivi da raggiungere con il Napoli. «Non metto mai i miei obiettivi individuali davanti a quelli di squadra. È un gioco di gruppo e solo così si può vincere, da soli non si va da nessuna parte. Se dovessi vincere la classifica cannonieri sarei felice ma per prima cosa voglio vincere il trofeo con questa squadra». E il Napoli ha chiuso in testa alla sosta per il Mondiale. «Spero che i miei compagni che vanno al Mondiale facciano bene. La sosta non è un problema: ci riposeremo un po’ e poi ripartiremo a lavorare».

Il Mattino