Osimhen, i quotidiani lo esaltano: “Devastante dal punto di vista fisico”

Victor Osimhen è stato ancora una volta protagonista nella gara di ieri pomeriggio al Maradona tra Napoli e Udinese. Il bomber nigeriano ha rotto il ghiaccio con il gol del 1-0 ma non solo, ancora una volta ha fornito una prestazione di spessore fisico e tecnico.

Ecco le pagelle di Osimhen dei principali quotidiani sportivi:

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport: “Ogni volta che la prende di testa fa pensare che se avesse giocato a basket avrebbe schiacciato saltando da fermo: il balzo dell’1-0 è pazzesco, mentre la furia su ogni pallone è da leone. Lottatore indomito, attaccante straordinario: 10 gol in stagione, 9 in campionato e un lavoro incredibile per la squadra. Come fanno i grandi, quelli decisivi”.

La Gazzetta dello Sport: “Devastante dal punto di vista fisico: schianta Bijol, insegue ogni palla e gioca pure per la squadra. Fondamentale lo stacco dell’1-0, splendido il tacco che apre il 2-0”.

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5