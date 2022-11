Ormai è una stella: Zielinski, la consacrazione anche in Polonia

Sembra aver raggiunto, definitivamente, la sua consacrazione. Sarà l’esperienza, la crescita, la “nuova posizione”, il feeling con il tecnico, ma Piotr Zielinski ha alzato l’asticella delle sue prestazioni ed è divenuto ufficialmente una stella. L’azzurro viene celebrato dai media polacchi per la sua gara e per il suo gol contro l’Udinese ma anche, come fa Fakt, per quel che potrà rappresentare per la Nazionale al Mondiale. “Lui e Robert Lewandowski sono i due giocatori polacchi migliori del momento e nessuno ne sceglierebbe altri rispetto a loro”, scrive il giornale che disegna un lungo ritratto del centrocampista offensivo del Napoli di Luciano Spalletti.

