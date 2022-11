Napoli-Udinese, Deulofeu esce in lacrime, il Maradona lo abbraccia

Sottil guarda con rimpianto all’inizio del match: «Il primo gol del Napoli è stato troppo facile, avevamo studiato Osimhen che è un gran giocatore, ma lo abbiamo fatto saltare su una palla non tesa e veloce. La qualità del Napoli si vede, abbiamo avuto delle occasioni, poi loro fanno il 3-0. A noi resta la prova di maturità». Il tecnico spiega le condizioni di Delofeu: «Ha avuto – spiega – una leggera distorsione del ginocchio. Dobbiamo fare degli esami strumentali ma credo che non sia niente di importante. Non ci è sembrato un movimento molto brusco. L’ho cambiato con Success perché io rispetto l’avversario ma non vuol dire averne paura e abbiamo deciso di giocare ancora con una mentalità offensiva». Secondo le prime impressioni, dovrebbe restare fermo per un paio di mesi. Molto bella la reazione dello stadio Maradona che ha accompagnato con un applauso l’uscita dal campo dell’attaccante. Che ha ricambiato con un saluto il pubblico che questa estate poteva diventare il suo. Il Mattino

Factory della Comunicazione