La moviola di Edmondo Pinna – “Ayroldi perdona due doppi gialli”

Doppietta per Giovanni Ayroldi, (Il voto del Cds è 6) dopo Sassuolo-Roma non andata benissimo. La partita, facile fino al tentativo di rimonta dell’Udinese, non ha colto di sorpresa l’arbitro che, anzi, ha dispensato consigli di vita: «Sii intelligente, se ti provocano non reagire» ha detto a Osimhen, marcato (troppo) stretto da Perez. Due possibili doppi gialli, Walace e Mario Rui, trattati allo stesso modo.

REGOLARI

Ok la rete di Osimhen: al momento del cross di Elmas, e tenuto in gioco da Perez e Bijol. Gli stessi due giocatori dell’Udinese che risultato più avanti rispetto a Zielinski, quando riceve il pallone da Lozano e va a segnare la rete del 2-0.

INDULGENZA

Ayroldi perdona in campo due secondi gialli. Il primo, abbastanza netto, doveva finire sulle spalle di Walace: già ammonito (spallata per Anguissa), ferma Lobotka in maniera molto energica nei pressi dell’area di rigore. L’Udinese protesta, voleva un provvedimento per Mario Rui, che calcia il pallone lontano nel recupero dopo che lo stesso era uscito dal campo, in questo caso in realtà, il giocatore di spalletti aveva già caricato il tiro, anche se avrebbe potuto fermarsi.

VAR: Abisso 6 – Giornata di conferme.

