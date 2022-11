Kim Minjae: “Gli errori mi renderanno un uomo più forte”

Non era un dovere, perché sbagliare è umano, ma Kim ha chiesto scusa, sui social, per l’errore che ha portato al gol di Samardzic. Con un post su Instagram, a fine partita, senza far passare troppo tempo, ripensando alla leggerezza che ha permesso all’Udinese di riaprire la partita, il difensore del Napoli ha scritto: «Vorrei esprimere le mie più profonde scuse ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Siamo riusciti a vincere solo grazie a loro. Ma gli errori mi renderanno solo più forte. La prossima volta aiuterò meglio la squadra». Un gesto che ha ritenuto indispensabile prima di salutare tutti e raggiungere la sua Nazionale per il Mondiale in Qatar.

Factory della Comunicazione

La Redazione