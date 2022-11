Il Mattino – Napoli, la panchina è al top come i titolari

Il Napoli ha battuto l’Udinese ieri al Maradona per 3-2, confermandosi al primo posto in classifica in solitaria. Gli azzurri si sono confermati tutti al top tra i titolari e la panchina, come scrive Il Mattino dando i voti.

Factory della Comunicazione

6,5 MARIO RUI

Ha il compito di tenere un po’ più il pallone e di mandare fuori giri Ehizibue: fa partire un paio di giocate da piedino d’oro poi lotta, stringe i denti, in pieno recupero perde tempo neppure fosse su un campetto di provincia e ogni cosa che fa serve per far capire al resto della squadra che i denti vanno stretti fino all’ultimo secondo.

6 OSTIGARD

Meglio di Jesus anche perché, a dirla tutta e subito, la pressione dell’Udinese si è praticamente annacquata nella ripresa. Eppure si fa spostare da Success che fa da sponda per Nestorovski davvero in maniera imbarazzante. E da quel momento è un continuo andare a vuoto.

6,5 POLITANO

Fa un recupero di 50 metri sul 3-0 per andare a togliere un pallone al limite della sua area di rigore. È il senso di questa squadra: poi è uno di quelli che più di tutti mantiene la lucidità e si mette a giocare col tempo piuttosto che con gli avversari. Cosa giusta in certi frangenti e segnale anche per tutti gli altri.

6 NDOMBELE