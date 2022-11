Elijf Elmas: “Il gol? Volevo festeggiare sotto la curva. La concorrenza fa bene”

Un gol, un altro, e l’assist per Osimhen. Elmas a sinistra è una garanzia: «Quando c’è concorrenza, tutti facciamo meglio. Speriamo di fare sempre bene per la squadra» dice parlando del suo rapporto col collega di fascia Kvaratskhelia. La rete del tre a zero è stata una perla che il macedone descrive così: «Ho visto Anguissa che poteva darmi palla, l’ho ricevuta, ho fatto la finta al difensore e poi sono andato sotto la curva perché avevo voglia di festeggiare coi tifosi. Queste giocate le facevo anche da piccolo, ci provo, come Kvara, e sono contento».

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds