Diletta Leotta: “Spalletti è molto più di un allenatore, il Napoli riflette il suo carisma”

Diletta Leotta, giornalista Dazn, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, e ha elogiato il Napoli e Luciano Spalletti.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Sono rimasta lì nella sua casa di campagna in Toscana, nella sua terra, con la troupe per sei-sette ore. Sua mamma ha anche cucinato per noi. Ed è stato bello, come sentirsi a casa… La bellezza è stato tirar fuori l’uomo che a me è piaciuto molto per come si è posto. Ha un mondo attorno meraviglioso ed è molto più di un allenatore”.

Chi l’ha colpita in questo campionato finora? “È facile dire Kvaratskhelia… del Napoli. È un giocatore davvero fantastico che fa impazzire mezza Europa. Ero a Liverpool per lavorare su quella partita e c’era un ex calciatore storico del club, Emile Heskey che non lo aveva mai visto. Non credeva ai suoi occhi…”.

Pensa che il Napoli possa davvero andare in fuga per la vittoria? “È una squadra molto quadrata che gioca bene e nella quale si riflette il carisma, la personalità dell’allenatore Luciano Spalletti. Lui le ha dato il Dna vincente. Squadra e allenatore sembrano in grande sintonia”.