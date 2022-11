Ci siamo, domani alle 18,00 la Partita per la Pace, ricordando Diego Maradona

La Partita per la Pace 2022, in programma domani alle ore 18 all’Olimpico di Roma, è dedicata a Diego Armando Maradona, che partecipò a questo evento nel 2016, incontrando Papa Francesco in Vaticano. In campo grandi personaggi del calcio per rispondere all’appello del Pontefice per la pace del mondo. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è organizzata come evento benefico interreligioso dal Pontificio Movimento per l’Educazione Scholas Occurrentes. Al termine della partita si terrà un tributo olografico a Diego: con la tecnologia Holonet sarà offerto agli spettatori uno show spettacolare mai visto prima, tra emozioni e ricordi. Attesi i cinque figli di Maradona e coloro che gli sono stati più vicini negli ultimi anni, come l’avvocato Matias Morla. In campo Diego jr, il figlio napoletano che partecipò con il padre alla Partita per la Pace di sei anni fa.

Tanti i calciatori invitati: i campioni del mondo Fabio Cannavaro, Buffon, Zambrotta, Perrotta, Zaccardo e Iaquinta; Ronaldinho, Caniggia, Ferrara, Stoichkov, Abidal, Burdisso, Di Natale, Futre, Arveladze (l’ex attaccante georgiano è stato ieri a Napoli per incontrare Kvaratskhelia), Inler, Colonnese, Di Biagio. Ci saranno i videomessaggi, tra gli altri, di Lionel Messi e José Mourinho. Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza e destinato ai programmi gratuiti della Fondazione Scholas. Informazioni sulla Partita per la Pace e sull’omaggio a Maradona si possono trovare sul sito weplayforpeace.org. La Partita per la Pace è anche su Facebook e Instagram. Il Mattino