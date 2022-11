Centrocampo – Schermato, certo, ma che luce in contropiede!

Essenziale, a tratti schermato, ma altrettanto luminoso. E’ stato questo il centrocampo azzurro, ieri, contro l’Udinese. Aggettivi che rendono l’idea e definiscono i tre protagonisti in questione. Il mattino giudica così il reparto:

6,5 ANGUISSA

Quale sia il suo ruolo in attacco è una domanda da 1 milione di dollari. Nel dubbio Arslan lo insegue ovunque ma in ogni caso lui anche se proprio non pare illuminante col pallone tra i piedi, diventa essenziale quando c’è da controllare. Poi la luce si accende in contropiede, apertura super per Elmas ma spreca occasioni d’oro.

6 LOBOTKA

Deulofeu è spesso dalle sue parti per provarlo a tubarlo, inizio col motore inceppato. Walace lo scherma ed è costretto ad abbassarsi quasi sulla linea di Kim e Jesus; con l’ingresso di Success va in affanno perché spazi ne sono di meno. In ogni caso, sempre utile alla causa, perché pure se non brilla tutto passa da lui.

7 ZIELINSKI