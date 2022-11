Il Napoli conquista l’undicesima vittoria di fila in campionato, sconfiggendo, con finale thrilling, l’Udinese per 3-2. In gol per gli azzurri Osimhen, Zielinski ed Elmas, mentre per i friulani Nestorovski e Samardzic. Le 5 marcature con il commento di Carmine Martino.

Factory della Comunicazione

La Redazione