Attacco – Osimhen accetta la sfida, Elmas li manda in tilt

Osimhen svetta, vola e rende “produttivo” l’attacco azzurro, insieme ad Elmas ed un Lozano tutto sostanza. Il Mattino giudica e vota così il reparto avanzato contro l’Udinese:

Factory della Comunicazione

6 LOZANO

Peyrera stringe e spinge e quindi un po’ gli tocca inseguirlo per dare una mano a Di Lorenzo. Il messicano prova a dare sostegno a Osimhen spesso isolato avvicinandosi il più possibile. Vellutato e lucido il passaggio per Zielinski mentre mezzo stadio era certo che l’avrebbe ridata a Osimhen. Meglio quando subentra.

7,5 OSIMHEN

Dove volano le aquile? Bijol ha la follia di sfidarlo nell’uno contro uno e lui lo affonda di testa. Ce ne sono due, compreso Perez, spesso anche tre in una vera gabbia costruita da Sottil ma col tacco libera Lozano nel manuale del perfetto contropiedista che da il là al 2-0. Nella ripresa fa reparto da solo: impressionante.

7 ELMAS