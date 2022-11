[Video] AMICHEVOLE FEMMINILE – La “pantera” Gallazzi decide l’amichevole dell’Italia Under 23

Giovedì pomeriggio si è giocato il match amichevole tra l’Italia Under 23 e il Portogallo, in un test amichevole che si è giocato a Coverciano. Le azzurre hanno vinto per 1-0 con la rete nel finale della calciatrice del Pomigliano Valentina Gallazzi che dopo la respinta delle lusitane, tira al volo e batte il portiere ospite. Lunedì pomeriggio al “Tre Fontane” l’Italia affronterà l’Inghilterra per il secondo test amichevole.

Factory della Comunicazione

La Redazione