“Un brivido percuote la schiena Quando spavaldo ti vedo padrone della scena..”, lo striscione esposto dalla Curva B

Il Napoli chiude con un’altra vittoria, l’undicesima consecutiva in campionato, prima della sosta per i Mondiali che inizieranno il 20 novembre. Gli azzurri hanno battuto l’Udinese per 3-2, e prima della gara la Curva B ha esposto uno striscione che esprime tutto l’orgoglio per questi ragazzi che stanno lottando partita dopo partita perchè il “sogno” si avveri.

“Un brivido percuote la schiena

Quando spavaldo ti vedo padrone della scena

Facce felici ripopolano i nostri gradoni

Per uomini degni delle nostre emozioni

Avanti così!”

Factory della Comunicazione

Foto e Tweet Luca Cerchione