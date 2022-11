SERIE A – Napoli-Udinese, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli quest’oggi ha affrontato l’Udinese per la quindicesima giornata di campionato. I friulani partono forte e sfiorano il vantaggio con Deulofeu, Meret d’istinto evita il gol. Gli azzurri sbloccano la gara, cross di Elmas e colpo di testa di Osimhen che supera Silvestri. La partita resta in equilibrio, fino al raddoppio, assist di Lozano e Zielinski, l’ex della sfida a giro di destra non sbaglia. Ad inizio ripresa Di Lorenzo chiude in diagonale. Il tris arriva da Elmas, che su assist di Anguissa, supera due avversari e batte Silvestri. Il portiere ospite si supera sul macedone e sul tiro di Osimhen. Nel finale l’Udinese segna le due reti con Nestorovski e poi con Samardzic, dove c’è stato da sudare, ma arrivano i tre punti. Ora la sosta di due mesi per i Mondiali. Ecco le nostre pagelle.

Top

Meret 6,5 – L’ex della gara si supera sul colpo di tacco di Deulofeu e ad inizio ripresa su Lovric. Bene con i piedi e sicuro nelle uscite.

Di Lorenzo 6,5 – Il capitano del Napoli tiene Pereyra è bene in difesa. Super intervento ad inizio ripresa come diagonale.

Olivera 6,5 – Conferma i progressi l’uruguaiano, Bene su Deulofeu e Sucess. Esce ad inizio ripresa.

Anguissa 7 – Il camerunense fresco di rinnovo, chiude bene a centrocampo. Suo l’assist per il gol di Elmas. Leggero calo nel finale, ma non perde la bussola.

Lobotka 7,5 – Anche oggi lo slovacco e’ insuperabile. Davvero non sbaglia nulla e resta concentrato anche negli assalti avversari. Incredibilmente Lobo

Zielinski 7 – Dopo l’Empoli il polacco fa il bis segnando anche contro l’Udinese. Splendido il tiro a giro che supera Silvestri. Due buoni traversoni a d’inizio ripresa ed esce nella ripresa.

Lozano 6 – Il messicano non inizia bene, poi cresce e fornisce l’assist per Zielinski. Esce a metà ripresa.

Elmas 7 – Il macedone, dopo Bergamo, si conferma in crescita. Suo l’assist per il gol di Osimhen. Bene in difesa e poi cresce in attacco dove segna il 3-0. Per Spalletti e’ una fortuna averlo ritrovato.

Flop

Kim Min Jar 5 – Il sud-coreano, aveva giocato bene, poi errore sul 3-2 e poi un altro che chiude Lobotka. Ci sta una flessione, ma oggi poco attento

A cura di Alessandro Sacco