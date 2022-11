Serie A 15 °giornata :È notte fonda per la Doria, passa il Lecce!

Serie A 15 °giornata, Sampdoria – Lecce :

È per Manolo Gabbiadini la prima occasione del match. L’attaccante blucerchiato viene servito in area e calcia all ‘angolino, ma l’ estremo difensore giallorosso con una grande parata devia in corner. Gli ospiti si fanno vedere con un tiro dalla distanza di Di Francesco che esce sulla sinistra davvero di poco. Ancora Lecce pericoloso, stavolta con un calcio piazzato di Strefezza. Botta forte ma il pollone non entra per un soffio. Nel recupero errore della difesa doriana e Colombo ne approfitta. L’attaccante con freddezza batte il portiere e porta in vantaggio i salentini. Ad inizio ripresa gli ospiti troverebbero la rete del raddoppio con Di Francesco ma viene annullato per fuorigioco. La Sampdoria prova a costruire ma sono poco lucidi. Gabbiadini ci prova dalla distanza ma il suo tiro è sporcato da un difensore che finisce fuori. Sono però gli ospiti che trovano ancora il gol. Colombo serve Banda che privo di marcature spedisce il pallone all’angolino. Nei minuti finali la Sampdoria prova a rientrare in partita con un tiro di Quagliarella indirizzato sotto la traversa, ma Falcone respinge. Gli uomini di Barone gestiscono e dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Factory della Comunicazione

TABELLINO

MARCATORI: 45’+1′ Colombo, 83′ Banda.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo (81′ Quagliarella), Ferrari, Amione; Bereszynski (46′ Augello), Villar (46′ Yepes), Rincon, Leris; Djuricic (56′ Verre); Gabbiadini, Montevago (56′ Caputo). A disposizione: Contini, Vieira, Murru, Malagrida, Trimboli. Allenatore: Sakic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic (71′ Cetin), Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin (71′ Askildsen); Strefezza (71′ Banda), Colombo (84′ Ceesay), Di Francesco (76′ Oudin). A disposizione: Bleve, Brancolini, Bistrovic, Tuia, Helgason, Gendrey, Liskowski, Voelkerling, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Doveri di Roma 1. Assistenti: Rocca di Catanzaro e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo. VAR: Guida di Torre Annunziata. AVAR: Banti di Livorno.

AMMONITI: Amione, Djuricic, Umtiti, Gonzalez, Askildsen.