RUGBY – Impresa dell’Italia, sconfitta l’Australia

L’ital-rugby quest’oggi a Firenze ha affrontato l’Australia ed ha compiuto una grande impresa. Gli azzurri, dopo aver sconfitto Samoa a Padova lo scorso fine settimana, ha battuto per 28-27 nell’Autumn Nations Series. Tre le mete italiane, firmate da Bruno e Capuozzo (2). A fine gara grande festa in campo e sugli spalti e le parole del c.t. dell’Italia Gianmarco Lucchesi: “Sono belle emozioni, è una vittoria incredibile, non ci sono parole per descriverla – ha detto il ‘man of the match. C’è la sentivamo fin dal primo minuto siamo entrati in campo con lo spirito giusto, abbiamo attaccato e difeso alla grande. Sabato prossimo il Sudafrica? Non ci sono limiti. E’ fantastico aver giocato davanti a questo pubblico”.

