PRIMAVERA 1 – Atalanta-Sassuolo 2-0, tre punti d’oro per gli orobici

L’inizio di stagione dell’Atalanta nel campionato Primavera non è dei più semplici. Gli orobici sono negli ultimi posti in classifica e ieri avevano necessità di ottenere tre punti. La compagine di mister Fiorentino batte per 2-0 il Sassuolo. Una rete per tempo. Ad inizio gara su autorete di Loeffen e a metà della ripresa con De Nipoti, che è stato convocato anche recentemente in prima squadra da Gasperini.

Factory della Comunicazione

ATALANTA-SASSUOLO 2-0

Reti: 8′ autogol Loeffen (S), 66′ De Nipoti (A).

Atalanta: Pardel, Chiwisa (63′ Colombo), Muhameti, De Nipoti (91′ Fisic), Riccio, Ghezzi (91′ Bernasconi), Palestra, Guerini, Vorlicky (32′ Stabile), Tavanti, Regonesi. A disposizione: Bertini, Hecko, Roaldsøy, Omar, Vitucci, Perez, Armstrong, Vavassori, Bevilacqua, Tornaghi, Mendicino. Allenatore: Marco Fioretto.

Sassuolo: Zacchi, Loeffen, Pieragnolo (80′ Ryan), Casolari, Abubakar (48′ Leone), Russo, Lombardo (71′ Sasanelli), Miranda, Foresta (71′ Baldari), Mandrelli (71′ Cinquegrano), Bruno. A disposizione: Theiner, Lolli, Zafferri, Cannavaro, Henriksen, Loporcaro. Allenatore: Emiliano Bigica.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari (assistenti Egidio Marchetti di Trento e Leonardo Tesi di Lucca).

Note: ammoniti Chiwisa (A), Regonesi (A), , Tavanti (A), Miranda (S), Sasanelli (S).

Fonte: atalanta.it