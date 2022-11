Kvaratskhelia, la valutazione sale alle stelle: l’aggiornamento di Transfertmarkt

Appena ieri pomeriggio Transfertmarkt ha rivalutato la sua quotazione portandola a 60 milioni di euro. Cifra che, non ce ne voglia il sito che persino la procura di Torino ha preso come riferimento nell’indagine sulle plusvalenza, De Laurentiis non prenderebbe in considerazione neppure come caparra. Tra le ipotesi è che il Napoli possa già barcollare a gennaio, nel caso di maxi-offerta. Ma i tifosi possono stare tranquilli: nel 2022 Kvara non si vende. È destinato a restare in azzurro. Sia pure con un nuovo contratto, pronto a essere ritoccato.

Factory della Comunicazione

Fonte: ilmattino