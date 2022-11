Il Napoli seconda squadra nella storia per un particolare record

Il Napoli si ferma insieme al campionato di Serie A, per la sosta per i Mondiali, con l’undicesima vittoria consecutiva. Gli azzurri infatti hanno battuto oggi pomeriggio al Maradona l’Udinese di Sottil per 3-2, conseguendo anche un particolare record, come scrive su Twitter Opta Paolo. Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A, dopo la Juventus (che ci é riuscita quattro volte, 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50). Dominante.

