(Formazioni) – Napoli/Udinese, a centrocampo spazio all’ex Zielinski. Un dubbio a centrocampo per i friulani

Questo pomeriggio al “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, si giocherà per la quindicesima giornata la sfida tra il Napoli e l’Udinese. Gli azzurri punteranno all’undicesima vittoria di fila e sono diversi i dubbi di formazione. In difesa Juan Jesus sembra averla spuntata su Ostigard, mentre Olivera è in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo uno dei due ex della sfida Zielinski, l’altro è Meret. In attacco Elmas favorito su Raspadori, con Osimhen e Lozano a completare il reparto offensivo. Per i friulani Lovric al posto di Samardzic, mentre in attacco spazio al duo Deulofeu-Beto. Out invece Becao, Masina, Makengo e Udogie.

Fonte: CdS