Dopo Anguissa ci saranno i rinnovi di Rrahmani, Lobotka e forse un altro difensore

Anguissa sarà totalmente contento – tanto per citare Spalletti – soltanto dopo aver battuto l’Udinese, però nel frattempo ha firmato il rinnovo del contratto con il Napoli: fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento fissata a favore del club fino al 30 giugno 2027. Ieri, insomma, è diventata ufficiale l’operazione già avviata e pianificata in estate, nel corso del ritiro di Castel di Sangro, e così può ritenersi inaugurato il nuovo corso dei contratti azzurri: il prossimo annuncio, tendenzialmente, riguarderà Lobotka e via via toccherà a Rrahmani e probabilmente anche a Di Lorenzo.

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds