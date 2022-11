DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Udinese: squadre in campo per l’allenamento

Premere f5 per gli aggiornamenti

I due capitani. Per il Napoli, Di Lorenzo. Per l’Udinese, Wallace

14,22 – Ingresso per la fase di riscaldamento del Napoli. A seguire dell’Udinese

14,19 – Entrano i portieri dell’Udinese

14,13 – Ingresso dei portieri del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa. Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Pérez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Ehizibue; Deulofeu, Beto. Al: Sottil.

Arbitro: Ayroldi; Ass1: Ranghetti; Ass2: Del Giovane; IV: Baroni; VAR: Abisso; AVAR: Nasca

Facciamo tutti insieme un #GolPerLaRicerca

Mandiamo ora uno o più SMS al 45521 Insieme ad AIRC rendiamo il cancro sempre più curabile #GolPerLaRicerca pic.twitter.com/TZEK3URPXf — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 12, 2022

Questo pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 15,00, si giocherà per la quindicesima giornata di campionato tra il Napoli e l’Udinese. Gli azzurri punteranno all’undicesima vittoria di fila, mentre i friulani per giocarsela al meglio, dopo 5 pari di fila. In casa partenopea out: Sirigu, Rrahmani e Kvaratskelia. Per i friulani out per infortunio: Becao, Masina, Makengo e Udogie. Ilnapolionline.com vi informerà in tempo reale.

