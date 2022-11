De Laurentiis: “Questo è certamente il mio Napoli migliore!”

Il Napoli ha battuto l’Udinese per 3-2 al Maradona, nell’ultima di campionato prima delle sosta per i Mondiali, conseguendo l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha twittato al termine della gara tutto il suo orgoglio. “Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore. Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza. Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la “squadra” gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre!!!”

Factory della Comunicazione