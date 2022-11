DAZN – Spalletti e l’elogio dei suoi: “Li ringrazio tutti, pubblicamente”

“Le vittorie sono sempre tutte sofferte, dice Luciano Spalletti, a fine gara ai microfoni DAZN, e io dico che i 15 minuti finali di questa gara aiutano a sottolineare quanto non sia stato scontato quello che hanno fatto i ragazzi fino a qui. Voglio ringraziarli pubblicamente di tutte le vittorie, per le gioie, perchè hanno fatto una prima parte di campionato stratosferica. Si sono impegnati tutti, dal mio staff ai magazzinieri ai calciatori, siamo un gruppo bellissimo, dovevo loro questo ringraziamento pubblico. Oggi, poi, con uno stadio che partecipa così, diventa più facile trovare l’esaltazione e fare il numero in più. Per tre quarti della gara abbiamo fatto benissimo, poi abbiamo alleggerito un po’ il ritmo perché la partita era finita, ma in realtà non è finito mai niente, perché gli altri mettono dentro calciatori freschi e riescono a trovare il vantaggio se non mantieni ritmi alti. Se oggi in una partita come questa di Kim fa notizia per un mezzo inciampo, figuriamoci che marziano è stato finora a non sbagliare niente! Le ha giocate tutte, dalla prima all’ultima. Per mentalità e disponibilità sono una squadra eccezionale. Probabilmente sono di un’età in cui è facile stimolarli. I quattro che ho cambiato sono entrati benissimo, gli altri, se li avessi cambiati tutti, avrebbero fatto altrettanto: come partecipavano emotivamente allo scorrere dei minuti è stata una cosa bellissima. Se accettano di essere i titolari dei 30 minuti anziché dei 60 il mio lavoro è facilitato, naturalmente. Abbiamo dei professionisti molto seri. Meret oggi ha fatto un grandissimo intervento sullo 0-0. Ha letto quando poteva uscire e quando invece doveva tornare indietro. Ci sono sei concorrenti e sono tutte vicinissime, bastano due partite, due minuti, due cose per riuscire a crearti problemi, come la partita di stasera. La sintesi della partita di stasera ci servirà come sintesi per il futuro. Finora non era capitato mai per la bravura dei calciatori, ma noi dobbiamo allontanare questo rischio con un atteggiamento ancora più professionale e convinto”

