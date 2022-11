DAZN – Sottil: “Una buona gara, poi la qualità del Napoli ha vinto”

L’allenatore dell’ Udinese, Sottil, ai microfoni DAZN: “Io ho visto una buon partita da parte dell’ Udinese, abbiamo giocato con personalità, abbiamo tenuto palla e non è facile farlo qui contro il Napoli. Poi, prendiamo due gol che si potevano evitare, ma la qualità del Napoli è evidente, la conosciamo, giocano il calcio migliore d’Italia. Noi le nostre occasioni le abbiamo avute, ma negli ultimi minuti non è facile ribaltare il tutto, però il forcing della squadra mi è piaciuto, è stata una buona gara. Questa squadra ha ampi margini di miglioramento, siamo in un percorso di crescita, la differenza è che noi creiamo occasioni, il Napoli crea e segna, da questo dobbiamo imparare. Per prendere punti contro questa squadra bisogna giocare una prestazione speciale, bisogna essere concentrati, loro hanno una qualità e non puoi davvero concedere nulla. Per Deulofeu credo si tratti di una distorsione del ginocchio, niente di grave…almeno mi auguro”

