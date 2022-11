DAZN – Osimhen: “Voglio vincere, ma prima il trofeo con la squadra”

Osimhen, mattatore e protagonista della sfida all’ Udinese, interviene a fine partita ai microfoni di DAZN: “Partita intensa, loro nell’ ultima parte della ripresa ci hanno messo in difficoltà, ma noi sappiamo che è così e così deve essere e per questo sono ancora più felice per il risultato. Elmas mi ha dato una grande palla, sono felice per il gol, ma soprattutto di contribuite alle vittorie della squadra. Voglio vincere con questa squadra, certo, mi piacerebbe anche la classifica cannonieri, ma sempre dopo il trofeo con la squadra, mai prima qualcosa di personale, sempre prima la squadra. Spero che i ragazzi che vanno al Mondiale facciamo un buon torneo, non credo che la pausa sarà un problema, riposeremo un po’…”

Factory della Comunicazione