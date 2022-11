DAZN – Elmas: “La concorrenza fa bene sia a me che a Kvara”

Eljif Elmas, goleador di giornata, a fine gara, interviene ai microfoni di DAZN: “Ho visto Anguissa, ho pensato che mi potesse dare la palla e che dovevo andare un po’ veloce, così gli ho fatto la finta e poi sono andato sotto la curva perché volevo festeggiare con i tifosi. E’ vero, queste giocate sono importanti, le facevo anche quando ero più piccolo. Certe volte le provo, così come le prova Kvaratskhelia, gli riescono e ne sono felice, perchè quando c‘è concorrenza, facciamo meglio tutti e due e speriamo di fare sempre bene per il club e per i nostri tifosi”.

