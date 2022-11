Damiani: “Napoli in vetta perchè ha 22 titolari, la Juve non convince”

Oscar Damiani, agente sportivo ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro:

«Tocco di mano in area di Danilo a Verona? E’ stato un tocco assolutamente involontario; certo il braccio era largo però non è che puoi tagliarglielo. Giusto non assegnare il penalty al Verona perchè non si può giocare sempre con le braccia attaccate al corpo come Pinocchio. Le braccia i calciatori possono averle un po’ larghe. La differenza, secondo me, è la volontarietà. Se il braccio va verso la palla si può dare rigore, altrimenti no. Francamente, non mi aspettavo il Napoli a +8 sulla squadra campione d’Italia dopo appena 14 giornate di campionato. Il Napoli è protagonista di un exploit clamoroso. Ha avuto un inizio di campionato eccellente mentre il Milan ha vissuto alti e bassi. La squadra di Pioli ha fatto delle buone partite ma non è stato continuo, dunque gli otto punti di distacco ci sono tutti. La straordinarietà del Napoli è che non ha solo undici titolari bensì ventidue. Spalletti cambia la squadra ma il rendimento è sempre alto. Questo Napoli è superiore a tutte le altre. Anche la Juve ha ripreso a vincere ma non convince; ha fatto un bel filotto di vittorie ma non è una squadra che può competere per il titolo quest’anno».