Criscimanni, ex calc.: “Napoli-Udinese? Tifo per gli azzurri”

L’ex calciatore del Napoli, Antonio Criscimanni, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. Il ricordo dell’espulsione di Maradona? Eravamo a metà campo e reagì ad un mio fallo, ma si capiva che era già nervoso per altri motivi, perchè è sempre stato corretto nonostante i tanti falli subiti. Poi con lui mai avuto altri problemi. Napoli-Udinese? Spero che il Napoli possa vincere, tifo per gli azzurri anche se guardo con simpatia anche ai friulani, dove ho giocato tante belle stagioni. Il Napoli ha dimostrato di essere la squadra che gioca il miglior calcio d’Italia ma anche ai livelli altissimi in Europa. L’Udinese è squadra tosta, ben organizzata, ha qualità tecniche importanti specie in attacco e sta facendo uno splendido campionato”