Victor in cerca della doppia cifra contro l’Udinese per la sua Hailey True

Victor Osimhen è entrato nell’età dell’oro: compirà 24 anni il 29 dicembre, ed è solo un aspetto anagrafico, ma è già dall’inizio della stagione che dimostra una costante crescita complessiva – tecnica, tattica e personale – tale da poter parlare ormai di un grande centravanti decisivo. Di uno che fa la differenza non soltanto per quello strapotere fisico che ogni volta di più spinge a paragonarlo a un uragano, a un leone o a una gazzella: Osimhen segna e spacca le partite che contano. E quando non segna, fa segnare e costruisce al servizio della squadra: il rigore guadagnato con l’Empoli nel momento clou di una serata complicata è soltanto l’ultimo esempio della sua trasformazione. Un’escalation che dopo l’infortunio muscolare rimediato con il Liverpool, sul più bello di una prestazione stratosferica, lo ha portato a collezionare 7 gol in 7 partite tra il campionato e la Champions e a conquistare lo scettro di capocannoniere della Serie A con 8 reti (9 in 13 partite totali). Bene, non resta che l’ultimo scatto: domani con l’Udinese, certo. La partita di chiusura di una prima parte di stagione che, al netto delle 6 partite saltate per un infortunio muscolare, finora può essere definita super. Anzi, meravigliosa: perché da un mesetto ogni gol è dedicato a una stellina di nome Hailey True. Sua figlia: una dei segreti dell’età dell’oro di papà Osi.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS