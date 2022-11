U. Chiariello, giornalista: “Il rientro sarà a Milano con l’Inter, che stava dando segnali di ripresa”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Siamo arrivati alla conclusione del ciclo pre-mondiale. 15 partite e poi ci attenderà un 2023 molto serrato con le 4 partite che concludono il girone d’andata più le 19 del girone di ritorno, a partire dal 4 gennaio con il Napoli che va a Milano contro l’Inter. Proprio l’Inter ha dato un segnale di risveglio, che forse è tardivo. Ieri abbiamo invitato a ballare l’Alligalli, ironicamente, e abbiamo detto che si sono staccate da subito la Fiorentina, l’Udinese che sembrava la rivelazione del campionato, credo pressoché definitivamente anche la Roma di Mourinho con il pareggio che ha fatto sbroccare il portoghese e, anche se riavrà Dybala e Wijnaldum non sembra in grado di competere ai massimi livelli. L’Atalanta si è staccata passando da -5 a -11 franando.

Lazio issata al 2° posto insieme al Milan, la Juve sembra la squadra più pericolosa, con 5 vittorie consecutive. Il Verona meritava di tutto e di più, 2 rigori di cui uno clamoroso e ora si parla di ‘fallo inaspettato’, per cui si giustifica la decisione di Di Bello, tutte sciocchezze: quello è un rigore più che clamoroso e si lamentavano di quello su Osimhen. Patta e pace, risarcimento fatto per i fatti con la Salernitana? Questa vittoria rilancia la Juventus a 10 punti dal Napoli, ci stiamo focalizzando tutti alla testa della classifica, ma a me interessa la coda. Il prossimo turno ci dirà se questo è un campionato vivo o morto, vivo se la Cremonese a Empoli non perde e può dire ancora la sua;

questo turno è vita o morte per Sampdoria e Verona, nobili decadute, la prima gioca in casa contro il Lecce, la seconda contro lo Spezia: battendole, la classifica si accorcia terribilmente e queste squadre non sarebbero spacciate. Poniamo che il Napoli batta l’Udinese, a Torino c’è Juventus-Lazio e qualcuna i punti li deve perdere, ma non basta perché il Milan riceve la Fiorentina in un momento estremamente positivo. C’è anche Atalanta-Inter, può succedere di tutto, anche che il Napoli freni, ma se lo stato di forma ed i pronostici dicono qualcosa, al netto del mistero Kvara, il Napoli batte l’Udinese e siamo così sicuri che Milan e Inter riescano a vincere? E chi prevarrà tra Lazio e Juventus? La probabilità più alta è che gli 8 punti possano diventare almeno una decina prima della sosta e se ciò dovesse accadere, a Napoli può partire il Natale più lungo della storia”.

Fonte: Radio Napoli Centrale