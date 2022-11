Transfermarkt – Aumentato il valore della rosa del Napoli, uno su tutti Kvara

Il Napoli, primo in classifica in campionato e agli ottavi di finale di Champions League, sta mostrando il suo gioco che diverte e porta risultati, come detto. Come riportato da Transfermarkt, è aumentato il valore della rosa del Napoli.

Factory della Comunicazione

l’organico azzurro ad oggi vale 539,80 milioni di euro, con un +12,3% rispetto all’ultimo valore di 480,55 milioni.

Merito degli exploit di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Giacomo Raspadori e Kim Min-jae su tutti. Il georgiano, che quand’è sbarcato in azzurro aveva un valore del cartellino pari a 15 milioni di euro, all’ultima aggiornamento 35mln, oggi vale addirittura 60 milioni, registrando dunque un +25 ed entrnado in Top 10 al 6° posto al pari di Milinkovic, Skriniar e Chiesa.

Il nigeriano sale a 70 milioni di valore cartellino e diventa il quarto calciatore più prezioso della Serie A. Il sudcoreano invece raggiunge quota 35 milioni ed è a un passo dalla top 20. Infine Raspadori, che con un +5 milioni sale a 35 milioni di valore a sua volta. Di seguito i valori aggiornati, come riportato da TuttoNapoli.