Torre, giorn.: “Questo Napoli mostra un gioco spettacolare, è doveroso un po’ di rispetto”

Gianluca Torre, giornalista e blogger, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Ruud Krol è stato la mia nascita calcistica, la prima partita al San Paolo l’ho vista che c’era lui, il mio primo beniamino. Contro questo Napoli continuano a spargere cattive voci, questo perché stanno vedendo una grande squadra. Evidentemente non sono abituati a vedere questi rigori dati al Napoli, per altro fin qui sono stati 3 in 14 partite. Il Milan in due anni ha avuto 28 rigori, cosa devo dire ai tifosi rossoneri? Questo Napoli mostra un gioco spettacolare, è doveroso un po’ di rispetto. Giornali del nord? Mi aspetto un atteggiamento di normale rivalità da parte dei tifosi delle altre squadre, non mi stupisce l’atteggiamento di alcuni addetti ai lavori. Giuntoli ha fatto cose egregie, andato al di là dell’immaginazione. Kvara è un fenomeno generazionale calcistico conquistando il cuore degli appassionati di calcio, ma al di là di lui c’è tutto un lavoro fatto con anche gli altri. Raspadori mio beniamino, l’ho paragonato a Paolo Rossi. Su Meret ho avuto anche io dei dubbi, ancor di più dopo le parole di Spalletti. Scuse ad Aurelio? Si è un po’ esagerato con l’A16″.

