Stadio Maradona – Sarà difficile trovare anche un solo biglietto…

Napoli/Udinese, stadio Maradona. Il pienone era annunciato e ci sarà. Lo si avvertiva da subito, appena partita la prevendita. Questo è un campionato inedito che si gioca a ritmi folli e bisogna tenerne il passo per evitare fregature. I ritardatari rischiano di vederla da casa. Nel tardo pomeriggio di ieri gli unici tagliandi rimasti erano nell’anello inferiore di curve e distinti, ma potrebbero essere o in esaurimento oppure già finiti. Conveniva affrettarsi come per tutte le gare interne di questa stagione.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS