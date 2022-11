R.P.N. – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Bravo Giuntoli sul mercato, ma complimenti anche all’Udinese”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “L’Udinese? Sul concetto di paura, direi non esageriamo, per me sempre massimo rispetto dell’avversario. I friulani sono partiti bene con prestazioni importanti ed un allenatore Sottil che ha nella gavetta un bagaglio importante. Il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskelia, per me, se conosco un po’ lo Spalletti-pensiero, vedo leggermente favorito Elmas rispetto a Raspadori. Il club azzurro con Giuntoli ha fatto un ottimo mercato, ma anche l’Udinese dei grandi ex Pier Paolo Marino e Andrea Carnevale, hanno saputo muoversi al meglio. Samardzic ad esempio è un calciatore interessante. Deulofeu? Fosse stato attuto il 4-2-3-1, si poteva fare come trattativa, ma poi con il 4-3-3 si è puntato su Raspadori. Infine vorrei parlare di Alastuey che già all’età di 3 anni giocava a pallone, nei pressi di Barcellona. Frustalupi lo sta gestendo al meglio e non escludo che contro la Sampdoria, possa giocare dal primo minuto. Lo spagnolo decisivo in Coppa Italia contro la Reggina e sta lentamente ritrovando la condizione migliore”.

